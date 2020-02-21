На португальських фанатів напали в Харкові на матчі з "Шахтарем"

Група вболівальників "Бенфіки", яка приїхала в Україну на виїзний матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Шахтаря" (1:2), зазнала нападу після закінчення зустрічі.

Про це повідомляє A Bola.

Фанати "Бенфіки" зазнали нападу в Харкові - ЗМІ A Bola

За даними джерела, атака на фанатів португальського клубу сталася на тлі бездіяльності харківських поліцейських. В результаті одній з постраждалих довелося звернутися в лікарню, щоб пройти додатковий огляд.

Нагадаємо, поєдинок "Шахтар" – "Бенфіка" в Харкові в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи завершився перемогою українського клубу – 2:1. Гра у відповідь відбудеться в Лісабоні 27 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер "Шахтаря" Тайсон серйозно розлютився під час матчу з португальцями, не потиснувши руку головному тренеру "гірників" Луїшу Каштру.

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