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21 лютого • оновлено в 10:15
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На португальських фанатів напали в Харкові на матчі з "Шахтарем"

1.2т
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Група вболівальників "Бенфіки", яка приїхала в Україну на виїзний матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Шахтаря" (1:2), зазнала нападу після закінчення зустрічі.

Про це повідомляє A Bola.

Фанати "Бенфіки" зазнали нападу в Харкові - ЗМІ

Фанати "Бенфіки" зазнали нападу в Харкові - ЗМІ

A Bola

За даними джерела, атака на фанатів португальського клубу сталася на тлі бездіяльності харківських поліцейських. В результаті одній з постраждалих довелося звернутися в лікарню, щоб пройти додатковий огляд.

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Рішення VAR! Шахтар – Бенфіка: всі подробиці та результат матчу плей-офф Ліги Європи

Нагадаємо, поєдинок "Шахтар" – "Бенфіка" в Харкові в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи завершився перемогою українського клубу – 2:1. Гра у відповідь відбудеться в Лісабоні 27 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер "Шахтаря" Тайсон серйозно розлютився під час матчу з португальцями, не потиснувши руку головному тренеру "гірників" Луїшу Каштру.

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Читайте всі новини по темі "Шахтар – Бенфіка" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Теми
Шахтар – Бенфіка Ліга Європи
Місце
Україна Харків
Теги
ФК Шахтар ФК Бенфіка
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