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22 квітня • оновлено в 10:03
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На підвищених тонах: ВООЗ звернулася з несподіваною вимогою до УЄФА

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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) провела приватний конференц-дзвінок з УЄФА і провідними клубами континенту, в ході якого її фахівці порекомендували відмовитися від футболу до 2021 року.

"У ВООЗ були серйозно налаштовані. Конференція мала тривати одну годину, але затягнулася на дві з половиною та пройшла на підвищених тонах. Такі радикальні заходи були запропоновані після презентації двох епідеміологів, які попереджали про початок другої хвилі зараження в разі відновлення футбольних змагань у цьому році", – цитує слова джерела видання Veja.

ВООЗ звернулася з вимогою до УЄФА

ВООЗ звернулася з вимогою до УЄФА

China.org

Варто зазначити, що УЄФА не зобов'язаний прислухатися до порад ВООЗ. Поки що сторонам не вдалося прийти до консенсусу, тому незабаром на них чекають нові переговори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в УЄФА придумали план по дограванню Ліги чемпіонів і Ліги Європи за три тижні в серпні. Також в організації визначилися з плановою датою початку єврокубків 2020/21.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
Ліга Європи Ліга чемпіонів Коронавірус
Тег
УЄФА
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