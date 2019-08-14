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"На нервах": лідер "Динамо" проігнорував Хацкевича після матчу з "Брюгге"

2.2т Читати матеріал російською

Півзахисник "Динамо" Беньямін Вербич після матчу з "Брюгге" зізнався, що не відразу зважився зайти в роздягальню і тому не чув слів Хацкевича за підсумками поєдинку.

"Що відбувалося в роздягальні? Була тиша ... Я довго не міг туди зайти. Я зараз на нервах... Але потрібно дивитися вперед. Ми програли, і я б хотів вибачитися перед нашими вболівальниками. Їх було дуже багато... Вибачте . У нас було багато моментів. Ми дуже добре грали перші 20 хвилин, але потім трохи сіли. Те ж саме було і в другому таймі. У кінці гри вже було важко, "Брюгге" вдалося зрівняти рахунок. Так, були індивідуальні помилки, але зараз важко говорити. Це футбол", - сказав Вербич, чиї слова передає dynamo.kiev.ua.

Беньямін Вербич в матчі з "Брюгге"

Беньямін Вербич в матчі з "Брюгге"

ФК "Динамо"

Беньямін вважає, що другий гол "Динамо" міг бути переломним, проте незабаром Хацкевич прийняв рішення замінити словенського півзахисника.

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"Коли ми забили другий м'яч, була тільки 55-та хвилина, ми добре себе почували. Я був незадоволений, коли мене замінили. Я відчував, що можу грати ще, сили були ... Чи говорив в роздягальні щось Хацкевич команді? Можливо, він щось сказав, але я довго не заходив у роздягальню. Я не чув", - сказав Вербич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" під керівництвом Хацкевича встановило історичний антирекорд в Лізі чемпіонів.

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Теми
Ліга чемпіонів Динамо – Брюгге
Особа
Беньямін Вербич
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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