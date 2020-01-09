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9 січня • оновлено в 11:47
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На найближчі 10 років: іспанці включили Луніна до складу "Реала"

1.1т
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Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін став одним з найкращих молодих гравців мадридців, які складуть кістяк команди протягом наступних десяти років.

Як повідомляє Marca, Лунін стане основним голкіпером "вершкових" на довгі роки. А підписання 17-річного півзахисника "Фламенго" Рейнір є останнім необхідним трансфером на шляху до створення молодої команди, яка допоможе "Реалу" боротися за найвищі нагороди в найближчі десять років.

Андрій Лунін

Андрій Лунін

Телеканал Футбол

Видання пише, що такий набір молодих талантів дозволить мадридцям не тільки бути конкурентоспроможними, але і здійснювати точкові трансфери. Зростання середнього рівня цін на футболістів змусило "Реал" змінити свою стратегію, яка тепер спрямована на підписання молодих гравців.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Королівський клуб зіткнувся з труднощами при анулюванні орендної угоди Андрія Луніна з "Вальядолідом".

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Особа
Андрiй Лунiн
Тег
Реал Мадрид
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