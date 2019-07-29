На Мессі скоєно напад: всі подробиці інциденту

Нападник "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі зазнав нападу під час відпочинку на Ібіці.

Інцидент стався на вечірці, куди футболіст прийшов разом із дружиною. Невідомий спробував напасти на Ліонеля, але в ситуацію втрутилися охоронці, які перегородили шлях нападнику.

A guy in the Ibiza party tried to fight Messi , security stepped in as Messi was about to batter the guy pic.twitter.com/ZmV1kA80s7 - mx (@ LeooMessi10i) 28 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Мессі звинуватив Американську конфедерацію футболу в корупції після провалу збірної Аргентини на Копа Америка.

У відповідь чиновники розглядають варіант з тривалою дискваліфікацією гравця, яка буде поширюватися на матчі збірної Аргентини.

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