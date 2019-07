На Мессі скоєно напад: всі подробиці інциденту

Нападник "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі зазнав нападу під час відпочинку на Ібіці.

Інцидент стався на вечірці, куди футболіст прийшов разом із дружиною. Невідомий спробував напасти на Ліонеля, але в ситуацію втрутилися охоронці, які перегородили шлях нападнику.

A guy in the Ibiza party tried to fight Messi , security stepped in as Messi was about to batter the guy pic.twitter.com/ZmV1kA80s7