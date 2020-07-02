На матчі "Зеніта" включили образливі кричалки на адресу капітана збірної Росії.

На матчі російської Прем'єр-ліги між "Тамбовом" і "Зенітом" працівники телебачення включили інтершум з образливими кричалками на адресу капітана збірної Росії Артема Дзюби.

Як повідомляє видання Eurosport, швидше за все, вони відтворили фоновий звук, який використовувався на попередньому поєдинку пітерського клубу проти ЦСКА. Телеглядачі почули заряди армійських уболівальників, які адресувалися Дзюбі, та запитали, що про це думає сам футболіст. У своїй відповіді він обмежився чотирма емодзі: трьома усміхненими й одним фейспалмом.

Відповідь Артема Дзюби на образливі кричалки на свою адресу Twitter Drafts 3.7

Відзначимо, що "Зеніт" здобув виїзну перемогу над "Тамбовом" з рахунком 2:1 та зміцнив лідерство в чемпіонаті Росії. Відрив команди від другого місця становить 11 очок за п'ять турів до фінішу РПЛ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча Марія Орзул зізналася, що опинилася під крапельницею після побачення з Артемом Дзюбою.