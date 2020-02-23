На матчі "Шахтаря" в Прем'єр-лізі України відбулася історична подія

Донецький "Шахтар" з великими труднощами здобув перемогу над чернігівською "Десною" в 19-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі.

Поєдинок на ОСК "Металіст" в Харкові завершився з рахунком 1:0 і ознаменувалася історичною подією: вперше в чемпіонаті країни в УПЛ була застосована система відеодопомоги рефері VAR.

Арбітр Євген Арановський скасував гол півзахисника гостей Олексія Гуцуляка на 63-й хвилині після перевірки епізоду за допомогою VAR.

Взяття воріт було анульовано через офсайд у форварда Олександра Філіппова, який віддав гольову передачу.

Робота VAR в УПЛ кадр з трансляції

Вперше в УПЛ система VAR була присутня на матчі "Динамо" – "Ворскла", проте необхідності для її застосування не виникло.

Протягом усього ігрового часу чемпіони України володіли ініціативою, але змогли відкрити рахунок лише на 2-й доданій хвилині, після чудових дій Марлоса.

"Шахтар" – "Десна" 1:0

Гол: 1:0 – 90 Марлос.

Шахтар – Трубін, Матвієнко, Додо, Бондар, Степаненко, Алан Патрік, Сіпріано (Ісмаїлі, 71), Коноплянка, Тете (Тайсон, 62), Маркос Антоніо (Марлос, 62), Мораес.

Десна – Паст, Гітченко, Тамм, Фаворов, Домбровський, Арвеладзе, Мостовий, Гуцуляк (Старенький, 78), Картушов, Тотовіцкій (Хльобас, 84), Філіппов (Будковський, 89).

Попередження: Картушов (19), Тотовіцкій (52), Домбровський (90), Мостовий (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в центральному поєдинку 19-го туру УПЛ київське "Динамо" на останніх секундах вирвало перемогу у полтавської "Ворскли" (2:1). У цій грі Віталій Буяльський забив фантастичний гол-парашут.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!