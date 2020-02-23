Головна Новини
23 лютого • оновлено в 20:13
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

На матчі "Шахтаря" в Прем'єр-лізі України відбулася історична подія

5.9т
Читати матеріал російською

Донецький "Шахтар" з великими труднощами здобув перемогу над чернігівською "Десною" в 19-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі.

Поєдинок на ОСК "Металіст" в Харкові завершився з рахунком 1:0 і ознаменувалася історичною подією: вперше в чемпіонаті країни в УПЛ була застосована система відеодопомоги рефері VAR.

Арбітр Євген Арановський скасував гол півзахисника гостей Олексія Гуцуляка на 63-й хвилині після перевірки епізоду за допомогою VAR.

Взяття воріт було анульовано через офсайд у форварда Олександра Філіппова, який віддав гольову передачу.

Робота VAR в УПЛ

Робота VAR в УПЛ

кадр з трансляції

Вперше в УПЛ система VAR була присутня на матчі "Динамо" – "Ворскла", проте необхідності для її застосування не виникло.

Протягом усього ігрового часу чемпіони України володіли ініціативою, але змогли відкрити рахунок лише на 2-й доданій хвилині, після чудових дій Марлоса.

"Шахтар" – "Десна" 1:0

Гол: 1:0 – 90 Марлос.

Шахтар – Трубін, Матвієнко, Додо, Бондар, Степаненко, Алан Патрік, Сіпріано (Ісмаїлі, 71), Коноплянка, Тете (Тайсон, 62), Маркос Антоніо (Марлос, 62), Мораес.

Десна – Паст, Гітченко, Тамм, Фаворов, Домбровський, Арвеладзе, Мостовий, Гуцуляк (Старенький, 78), Картушов, Тотовіцкій (Хльобас, 84), Філіппов (Будковський, 89).

Попередження: Картушов (19), Тотовіцкій (52), Домбровський (90), Мостовий (90).

Новини
"Шахтар" обіграв "Бенфіку" в історичному матчі Ліги Європи

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в центральному поєдинку 19-го туру УПЛ київське "Динамо" на останніх секундах вирвало перемогу у полтавської "Ворскли" (2:1). У цій грі Віталій Буяльський забив фантастичний гол-парашут.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна Харків
Теги
ФК Шахтар ФК Десна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
0
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Пабло Карреньо-Буста
VS
Стефанос Циципас
Победа Стефаноса Циципаса с форой в -3,0 гейма
1.94 Сделать ставку
Ястремская
VS
Флипкенс
Победа Даяны
1.30 Сделать ставку
Саккари
VS
Гергес
Победа Юлии
1.97 Сделать ставку
Павлюченкова
VS
Путинцева
Победа Анастасии
1.55 Сделать ставку
Чжан
VS
Суарес Наварро
Тотал меньше 21,5 гейма
1.88 Сделать ставку
Чжэн
VS
Вондроушова
Тотал больше 21,5 гейма
2.28 Сделать ставку
Хуберт Хуркач
VS
Александр Бублик
Победа Александра Бублика с форой в +2,5 гейма
1.89 Сделать ставку
Роберто Баутиста-Агут
VS
Ян-Леннард Штруфф
Победа Роберто Баутиста-Агута со счетом 2:0
1.83 Сделать ставку
Николоз Басилашвили
VS
Ричардас Беранкис
Победа Николоза Басилашвили с форой в -2,0 гейма
1.92 Сделать ставку
Гаэль Монфис
VS
Мартон Фучович
Победа Гаэля Монфиса с форой в -3,5 гейма
1.87 Сделать ставку