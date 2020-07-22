На матчі плей-оф УПЛ за Лігу Європи пустять уболівальників

Михайло Морозов Футбол 17:00, 22.07.2020 Оновлено: 17:20, 22.07.2020

Глава УАФ Андрій Павелко заявив, що на матчі плей-оф української Прем'єр-ліги за право зіграти у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи пустять уболівальників.

"Щойно, за підсумками нашої робочої зустрічі, міністр охорони здоров’я Максим Степанов погодив допуск у тестовому режимі глядачів на матчі плей-оф УПЛ за путівку в другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи, які відбудуться 25 і 29 липня! Як і обіцяв раніше, трибуни стадіонів, де відбуватимуться матчі, буде можливість заповнити на 25 %", – написав Павелко на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що всі вболівальники матимуть дотримуватися дистанції й інших правил карантинного режиму. У разі успішного проведення цих поєдинків і поліпшення епідемічної ситуації в Україні трибуни зможуть заповнюватися на 50 % від загальної місткості стадіону.

Уболівальники повернуться на трибуни на матчах плей-оф за Лігу Європи
Facebook Андрія Павелко

Як повідомляв OBOZREVATEL, визначилися учасники плей-оф УПЛ за Лігу Європи.

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