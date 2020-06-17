На матчі "Минай" – "Динамо" вивісили плакат на підтримку копа, який задушив Джорджа Флойда

Михайло Морозов Футбол 15:20, 17.06.2020 Оновлено: 15:29, 17.06.2020

На півфінальному матчі Кубка України між "Мінаєм" і київським "Динамо" вболівальники вивісили плакат на підтримку поліцейського Дерека Шовіна, який задушив Джорджа Флойда і спровокував масові протести в США.

На банері написано "#FreeDerekChauvin" (звільніть Дерека Шовіна – Ред.). Залишається невідомим, чиї фанати підготували цей плакат.

"Минай" - "Динамо" банер на підтримку поліцейського Дерека Шовіна
Скріншот із трансляції на YouTube

Відзначимо, що поєдинок офіційно проходить без глядачів, однак вболівальники обох команд спокійно спостерігають за грою з-за паркану.

Після першого тайму "Динамо" впевнено лідирує з рахунком 2:0 завдяки дублю Міккеля Дуелунда, маючи в пасиві нереалізований пенальті. OBOZREVATEL веде пряму онлайн-трансляцію поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США спалахнула нова хвиля протестів через вбивство поліцією ще одного афроамериканця.

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