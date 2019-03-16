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На матчі чемпіонату Італії сталася смертельна трагедія

1.7тЧитати матеріал російською

Під час поєдинку 28-го туру італійської Серії А між "Фіорентиною" і "Кальярі" 45-річний уболівальник Даніеле Ацорі помер на трибунах. У фаната "сардінійців" зупинилося серце.

На останніх хвилинах гри чоловік втратив свідомість. Бригада швидкої допомоги намагалася надати допомогу вболівальнику і запустити його серце за допомогою дефібрилятора, проте врятувати життя фанату не вдалося. Чоловік помер по дорозі в лікарню, повідомляє Football Italia.

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"Кальярі" на офіційному сайті висловив співчуття близьким свого фаната.

До слова, на 13-й хвилині матч зупинили в пам'ять про капітана "фіалок" Давіде Асторі, який рік тому помер від серцевої недостатності.

Кальярі - Фіорентина

Кальярі - Фіорентина

ACF Fiorentina

"Кальярі" обіграв "Фіорентину" з рахунком 2:1. Всі три голи команди забили у другому таймі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уболівальник грецького баскетбольного клубу "Олімпіакос" помер під час півфінального матчу Євроліги проти російського ЦСКА. У кінцівці зустрічі, яка завершилася перемогою грецької команди з рахунком 82:78, у 59-річного Джона Сабатакакіса стався серцевий напад.

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Тема
Чемпіонат Італії
Місце
Італія
Тег
ФК Фіорентина
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