На Кубок України за "Динамо" вперше заявлений бельгійський форвард
Ібраїм Каргбо з м'ячем
Бельгійський форвард Ібрагім Каргбо вперше потрапив в заявку на матч київського "Динамо". 20-річний уродженець Сьєрра-Леоне разом зі столичною командою вилетів в Ужгород на поєдинок 1/2 фіналу Кубка України.
У список футболістів, на яких Олексій Михайличенко розраховує в поєдинку з "Минаєм", крім бельгійця, увійшли наступні гравці:
Воротарі: Бущан, Бойко;
Захисники: Попов, Миколенко, Піваріч, Шабанов, Кендзера;
Півзахисники: Циганков, де Пена, Дуелунд, Буяльський, Шапаренко, Цітаішвілі, Шепелев, Вербич, Андрієвський, Караваєв;
Нападники: Русин, Соль.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Каргбо приєднався до столичної команди на початку грудня 2019 року, однак за правилами ФІФА до літа не міг виступати за "Динамо", так як в ході поточного сезону вже був заграний за два клуби.
Нагадаємо, що гра "Минай" - "Динамо" відбудеться 17 червня на поле стадіону "Минай-Арена", який розташований в передмісті Ужгорода. Початок зустрічі – о 14:00. Через пандемію коронавiрусу на матчі не зможуть бути присутніми вболівальники.