На гравця збірної Данії скоїли замах

Екс-форварда іспанського "Вільярреала" і збірної Данії Нікі Біллі намагалися вбити під час святкування Різдва у нього вдома.

Нікі Біллі

Конфлікт стався за столом, після якого почалася бійка. Один із гостей футболіста вихопив пістолет і вистрілив у Біллі, поранивши його в передпліччя, повідомляє Ekstra Bladet.

Місцеві поліцейські оперативно заарештували двох підозрюваних — 23-річну дівчину і 30-річного чоловіка, котрим пред'явлені звинувачення у спробі вбивства.

Футболіст не вперше потрапляє у кримінальні історії. У червні 2018 року Нікі Біллі отримав один місяць в'язниці за напад на жінку, а чотири роки тому він відбував покарання за бійку з поліцейським і опір арешту.

Нині футболіст виступає за данський клуб "Люнгбю". За національну збірну Нікі Біллі провів 3 матчі, у яких забив 1 гол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі подробиці жахливого вбивства 16-річної віце-чемпіонки Росії із плавання Сафії Аскарової. Причиною стала її відмова відновити стосунки з молодим чоловіком.