МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

На гравця збірної Данії скоїли замах

2.5тЧитати матеріал російською

Екс-форварда іспанського "Вільярреала" і збірної Данії Нікі Біллі намагалися вбити під час святкування Різдва у нього вдома.

Нікі Біллі

Нікі Біллі

Конфлікт стався за столом, після якого почалася бійка. Один із гостей футболіста вихопив пістолет і вистрілив у Біллі, поранивши його в передпліччя, повідомляє Ekstra Bladet.

Місцеві поліцейські оперативно заарештували двох підозрюваних — 23-річну дівчину і 30-річного чоловіка, котрим пред'явлені звинувачення у спробі вбивства.

Футболіст не вперше потрапляє у кримінальні історії. У червні 2018 року Нікі Біллі отримав один місяць в'язниці за напад на жінку, а чотири роки тому він відбував покарання за бійку з поліцейським і опір арешту.

Новини
''Буду пороти нах*й, тварюко!'' Як капітан "Спартака" погрожував дружині вбивством

Нині футболіст виступає за данський клуб "Люнгбю". За національну збірну Нікі Біллі провів 3 матчі, у яких забив 1 гол.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі подробиці жахливого вбивства 16-річної віце-чемпіонки Росії із плавання Сафії Аскарової. Причиною стала її відмова відновити стосунки з молодим чоловіком.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Данії по футболу" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Данії по футболу
Місце
Данія
Тег
Вільярреал
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги