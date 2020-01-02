На футбольному матчі в мексиканській в'язниці загинуло 16 осіб

Напередодні Нового року в мексиканській в'язниці Сьєнгільє в місті Сакатекас був зіграний товариський матч, який закінчився масовою бійкою, що забрала 16 життів.

Як повідомляє агентство Sopitas, у поєдинку брали участь команди картелю Гольфо та бандитського угруповання Лос Сетас. Пристрасті між гравцями перейшли межу, і в хід пішла вогнепальна та холодна зброя.

Мексиканська в'язниця в місті Сакатекас 24 Канал

У результаті побоїща загинули 16 ув'язнених, ще п'ятеро людей отримали травми та поранення, серед них – діти. Вони опинилися на місці подій, оскільки на гру були запрошені родичі та друзі учасників поєдинку.

Для врегулювання конфлікту був викликаний спецназ, який не міг взяти ситуацію під контроль протягом двох з половиною годин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі хокейний матч між 11-річними закінчився масовою бійкою, в якій взяв участь тренер однієї з команд.

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