"На фіг цю країну!" Син екстренера збірної Росії загнобив РФ

Репер-початківець, а за сумісництвом син екстренера збірної Росії з футболу Леоніда Слуцького, 14-річний Дмитро, опублікував в Instagram декілька постів, які викликали розрив мозку у ватяних росіян.

"***** (нафіг) цю країну! Чуваки, по можливості, якомога швидше ********* (їдьте) звідси", — написав він на своїй сторінці в Instagram, додавши фотографію, імовірно, зроблену в процесі затримання учасників протесту під час мітингу на захист російського журналіста Івана Голунова.

Пости Дмитра Слуцького

Леонід Слуцький тренував збірну Росії на Євро-2016 і тричі вигравав чемпіонат Росії з московським ЦСКА. У 2017 році виїхав із Росії і очолив англійський "Халл Сіті", а зараз працює в голландському "Вітессі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар збірної Росії з футболу і санкт-петербурзького "Зеніту" Андрій Луньов був затриманий поліцією в московському аеропорту "Внуково".

27-річний гравець влаштував п'яний скандал біля однієї зі стійок реєстрації вранці 12 червня, коли футболіст планував вилітати до Санкт-Петербургу, повідомляє Telegram-канал "експорт".

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