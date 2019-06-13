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"На фіг цю країну!" Син екстренера збірної Росії загнобив РФ

9.6тЧитати матеріал російською

Репер-початківець, а за сумісництвом син екстренера збірної Росії з футболу Леоніда Слуцького, 14-річний Дмитро, опублікував в Instagram декілька постів, які викликали розрив мозку у ватяних росіян.

"***** (нафіг) цю країну! Чуваки, по можливості, якомога швидше ********* (їдьте) звідси", — написав він на своїй сторінці в Instagram, додавши фотографію, імовірно, зроблену в процесі затримання учасників протесту під час мітингу на захист російського журналіста Івана Голунова.

Пости Дмитра Слуцького

Пости Дмитра Слуцького

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Леонід Слуцький тренував збірну Росії на Євро-2016 і тричі вигравав чемпіонат Росії з московським ЦСКА. У 2017 році виїхав із Росії і очолив англійський "Халл Сіті", а зараз працює в голландському "Вітессі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар збірної Росії з футболу і санкт-петербурзького "Зеніту" Андрій Луньов був затриманий поліцією в московському аеропорту "Внуково".

27-річний гравець влаштував п'яний скандал біля однієї зі стійок реєстрації вранці 12 червня, коли футболіст планував вилітати до Санкт-Петербургу, повідомляє Telegram-канал "експорт".

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Особа
Леонід Слуцький (футбольний тренер)
Теги
ЦСКА МоскваХалл СітіНовини Росії
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
крысы первые бегут
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Яковлев Валерий,ты уже приготовился к старту?
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А кто кого держит??Ушлепки вонючие,папины деньги ляжку жгут?Собирайся и отваливай,зарабатывай репом в америге,сосуноук сучий.
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Dell Alex,он свою жену осла не может найти, вот и злиться,сегодня без секса Бабай ляжет спать.
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Dell Alex
Dell Alex
Бабаев Бабай, Слушай, иди домой, тут водки нет. Когда ж вам уже интернет отключат?
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Petrova Kristina
Petrova Kristina
Что там пукнул 14-летний дурачок? Он послал родную страну, ураааа! Вот уровень ваш и вашего обозревателя
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