На екскапітана збірної Росії з футболу завели кримінальну справу

Проти колишнього капітана збірної Росії з футболу Романа Широкова порушили кримінальну справу після побиття арбітра Микити Данченкова на аматорському турнірі.

Як повідомляє Telegram-канал BAZA, на ексгравця "Зеніту" завели справу за статтею про умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю. Йому загрожують виправні роботи або ув'язнення.

На Романа Широкова завели кримінальну справу Telegram-канал BAZA

Нагадаємо, що в матчі між командою Широкова "Матч ТВ" проти "Нічого незвичайного" трапився неприємний момент. Екскапітан збірної Росії залишився незадоволений тим, що Данченко не призначив пенальті за нібито порушення правил проти нього. Колишній футболіст почав нецензурно висловлюватися на адресу арбітра, а після отримання червоної картки кілька разів ударив суддю по голові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, адвокат Данченкова заявив, що дії Широкова мають розглядатися як замах на вбивство.