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19 грудня • оновлено в 22:18
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"На Донбасі": Зозуля назвав справжню причину скандалу в Іспанії

3.2т
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Український футболіст "Альбасете" Роман Зозуля, який піддався образам під час матчу Сегунди, заявив, що ініціатором скандалу стали іспанці, які воювали на Донбасі проти України.

"Все почалося, коли я підписав контракт з "Райо Вальєкано". Фани сказали, що таке буде відбуватися, тому що я підтримую українську армію, а вони на протилежному боці. Шестеро з їх групи воювало на Донбасі проти України. Вони не збираються змінювати думку", - цитує Marca пресконференцію українця.

За словами Зозулі дуже багато для нього в цей момент зробили одноклубники "Альбасете".

"Спочатку я не хотів їхати на цей матч. Мої партнери по команді сказали, що хочуть, щоб я був там. Це моя сім'я. Дружина теж сказала, що потрібно їхати на матч. Я професіонал, тому був на тій зустрічі", – сказав Зозуля.

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Зозуля зробив офіційну заяву щодо скандалу в Іспанії, згадавши Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів стосовно екснападника збірної України Романа Зозулі.

У МЗС України відреагували на скандал навколо українського форварда, закликавши офіційну владу Іспанії і керівництво місцевої футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент.

Сам Зозуля виступив з різким відповіддю на адресу фанатів мадридців.

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Автор
Максим Богданов
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Очень глупо обвинять футбольных болельщиков.Футбольные фанаты умеют объединяться,недавние события с покиданием трибун на всех матчах тура в России,наглядный пример,и тогда Зозуле конфликт с Райо Вальекано
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Волгоград Ец,покажется детской шалостью
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Ку Алексей
Ку Алексей
зозудя - феерический д0лб0ёб!
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