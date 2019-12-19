"На Донбасі": Зозуля назвав справжню причину скандалу в Іспанії

Український футболіст "Альбасете" Роман Зозуля, який піддався образам під час матчу Сегунди, заявив, що ініціатором скандалу стали іспанці, які воювали на Донбасі проти України.

"Все почалося, коли я підписав контракт з "Райо Вальєкано". Фани сказали, що таке буде відбуватися, тому що я підтримую українську армію, а вони на протилежному боці. Шестеро з їх групи воювало на Донбасі проти України. Вони не збираються змінювати думку", - цитує Marca пресконференцію українця.

За словами Зозулі дуже багато для нього в цей момент зробили одноклубники "Альбасете".

"Спочатку я не хотів їхати на цей матч. Мої партнери по команді сказали, що хочуть, щоб я був там. Це моя сім'я. Дружина теж сказала, що потрібно їхати на матч. Я професіонал, тому був на тій зустрічі", – сказав Зозуля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів стосовно екснападника збірної України Романа Зозулі.

У МЗС України відреагували на скандал навколо українського форварда, закликавши офіційну владу Іспанії і керівництво місцевої футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент.

Сам Зозуля виступив з різким відповіддю на адресу фанатів мадридців.

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