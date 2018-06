На ЧС-2018 встановлено унікальне досягнення

Півзахисник збірної Росії Денис Черишев став першим гравцем в історії чемпіонатів світу з футболу, який забив у матчі відкриття чемпіонату світу і при цьому вийшов на заміну.

Унікальне досягнення мундіалів було встановлено в першій грі ЧС-2018 проти Саудівської Аравії

