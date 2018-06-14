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Чемпіонат світу 2018
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На ЧС-2018 встановлено унікальне досягнення

2.2тЧитати новину російською

Півзахисник збірної Росії Денис Черишев став першим гравцем в історії чемпіонатів світу з футболу, який забив у матчі відкриття чемпіонату світу і при цьому вийшов на заміну.

Унікальне досягнення мундіалів було встановлено в першій грі ЧС-2018 проти Саудівської Аравії

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Путіна освистали в Москві на церемонії відкриття ЧС-2018

Перед самим початком гри знаменитий англійський виконавець Роббі Вільямс показав непристойний жест, який потрапив у прямий ефір.

Раніше повідомлялося, що більше 6000 українських уболівальників купили квитки на чемпіонат світу з футболу-2018.

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Тема
Чемпіонат світу 2018
Об'єкти
збірна Росії з футболузбірна Саудівської Аравії з футболу
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