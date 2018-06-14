На ЧС-2018 встановлено унікальне досягнення

Півзахисник збірної Росії Денис Черишев став першим гравцем в історії чемпіонатів світу з футболу, який забив у матчі відкриття чемпіонату світу і при цьому вийшов на заміну.
Унікальне досягнення мундіалів було встановлено в першій грі ЧС-2018 проти Саудівської Аравії
1 - Yuri Gazinskiy is the first player to score with the first shot on target at a #WorldCup tournament since Germany 's Philipp Lahm in 2006. Accuracy. # Russia2018 pic.twitter.com/0ImvgZsOAZ- OptaJoe (@OptaJoe) 14 червня 2018 р
Перед самим початком гри знаменитий англійський виконавець Роббі Вільямс показав непристойний жест, який потрапив у прямий ефір.
Раніше повідомлялося, що більше 6000 українських уболівальників купили квитки на чемпіонат світу з футболу-2018.
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