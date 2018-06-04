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На ЧС-2018 козаки будуть полювати за чоловіками, що цілуються

2.3тЧитати новину російською

Начальник управління з організації та координації діяльності козацьких дружин Ростова-на-Дону Олег Баранніков розповів, чим займатимуться козаки під час ЧС-2018.

"Якщо два чоловіки будуть цілуватися на чемпіонаті світу, ми підкажемо поліції звернути на них увагу, а далі це вже справа поліції. Для нас цінності - це віра православна і сім'я перш за все. Занадто багато козакам довелося пережити для того, щоб ось саме цієї цінністю розкидатися якимось чином", - заявив Баранніков в інтерв'ю "Справжньому часу".

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Така роль "ряджених" викликала бурхливе обговорення в мережі. Російські вболівальники назвали таке ганьбою.

Нагадаємо, що раніше в мережі показали, як виглядає справжне пекло в Росії напередодні ЧС-2018.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
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