"На честь коронавірусу?" У мережі висміяли нову форму "Манчестер Сіті"
Більшість уболівальників "Манчестер Сіті", за який виступає українець Олександр Зінченко, залишилися незадоволені третьою ігровою формою команди на сезон 2020/21.
Її дизайн злили в мережу, після чого він з'явився в Twitter City Chef і викликав обурення серед фанатів. Вони порівнюють нову екіпіровку команди з індійськими простирадлами, бабусиними шторами і не вірять, що це може бути правдою.
"Це має бути жартом", "Будь ласка, тільки не це", "Простирадла, зроблені в Індії", "Схоже на жіночу білизну", "Дзвонила моя бабуся і просила повернути їй штори", "Скасовуйте наступний сезон", "Форма на честь коронавірусу? Що це таке, хай йому грець?"
Як повідомляв OBOZREVATEL, нова форма футбольного клубу "Пескара", намальована шестирічною дитиною, підкорила мережу.