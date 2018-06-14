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Чемпіонат світу 2018
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Якого дідька: знаменитий тенісист висміяв збірну Росії перед ЧС-2018

1.2тЧитати новину російською

Екс-перша ракетка світу росіянин Євген Кафельников не дає ні найменшого шансу національній команді на домашньому ЧС. Олімпійський чемпіон не вірить навіть у вихід підопічних Черчесова з групи.

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"Сьогоднішній матч з Саудівською Аравією буду дивитися вдома. Сподіваюся, що команда Станіслава Черчесова буде сьогодні рвати і метати, інакше на біса ми їх взагалі підтримуємо? Якщо не майстерністю, так бажанням і самовіддачею покажуть, що вони хочуть перемагати. А якщо говорити про весь турнір, то джекпот простіше виграти 100-мільярдний, ніж нашій збірній виграти чемпіонат світу", - цитує Кафельникова кореспондент Чемпіонату .

Матч-відкриття відбудеться на арені "Лужники". Збірна Росії зіграє з командою Саудівської Аравії. Початок зустрічі 18:00 за київським часом. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію зустрічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українського транслятора матчів ЧС в Росії "атакують" активісти.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат світу 2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
Чемпіонат світу 2018
Особи
Євген КафельніковСтаніслав Черчесов
Об'єкти
збірна Росії з футболузбірна Саудівської Аравії з футболу
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