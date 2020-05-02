МЗС Росії підставив "російського Мессі", позбавивши його роботи і житла

Максим Богданов Футбол 13:59, 2.05.2020

Російський нападаючий Денис Давидов розірвав контракт з софійським ЦСКА заради повернення в Росію, але позбувся такої можливості.

25-річний форвард зізнався, що пішов на розірвання договору після того, як у клубу почалися фінансові труднощі, пов'язані з пандемією коронавiрусу. Футболіст здав квартиру, в якій проживав, і придбав квиток на рейс, організований болгарською стороною для повернення своїх громадян з Росії. Однак на літак футболіст потрапити не зміг, звинувативши в цьому російський МЗС.

"Дізнавшись, що на цьому рейсі я зможу повернутися на батьківщину, я придбав квитки, розірвав контракт і здав квартиру, в якій проживав. Але вчора МЗС Росії відмовився приймати своїх громадян!" - написав Давидов. Футболіст підкреслив, що розраховує надати справі розголосу.

Давидов відомий за виступами за московський "Спартак". Після того як власник червоно-білих Леонід Федун порівняв його з аргентинцем Ліонелем Мессі, росіянина стали жартома називати "російським Мессі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні російський футболіст Амір Натхо став учасником масового ДТП в Краснодарі.

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