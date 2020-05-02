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3 травня • оновлено в 23:21
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МЗС Росії підставив "російського Мессі", позбавивши його роботи і житла

8.4т
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Російський нападаючий Денис Давидов розірвав контракт з софійським ЦСКА заради повернення в Росію, але позбувся такої можливості.

25-річний форвард зізнався, що пішов на розірвання договору після того, як у клубу почалися фінансові труднощі, пов'язані з пандемією коронавiрусу. Футболіст здав квартиру, в якій проживав, і придбав квиток на рейс, організований болгарською стороною для повернення своїх громадян з Росії. Однак на літак футболіст потрапити не зміг, звинувативши в цьому російський МЗС.

"Дізнавшись, що на цьому рейсі я зможу повернутися на батьківщину, я придбав квитки, розірвав контракт і здав квартиру, в якій проживав. Але вчора МЗС Росії відмовився приймати своїх громадян!" - написав Давидов. Футболіст підкреслив, що розраховує надати справі розголосу.

Всім привіт! Не думав, що мені доведеться писати про це тут, але доводиться! На даний момент я знаходжуся в Болгарії, так як у мене діяв контракт з клубом ЦСКА Софія. У зв'язку зі сформованою ситуацією в світі, в клубі почалися фінансові труднощі: клуб запропонував мені розірвати договір і повернутися додому. Я погодився, але з умовою, що буде рейс до Москви. На той момент, кордони вже були закриті. І ось уже місяць я перебуваю на території Болгарії в очікуванні вивізного рейсу. Про організацію вивізних рейсів поки не йде мови !!!! 02.05.2020 року, уряд Болгарії організовує рейс, який прямує за маршрутом Софія-Москва-Софія, для вивезення СВОЇХ громадян з Росії. Дізнавшись, що на цьому рейсі я зможу повернутися на Батьківщину, я придбав квитки, розірвав контракт і здав квартиру, в якій проживав. Але вчора 30.04 МЗС РОСІЇ ВІДМОВИВ ПРИЙМАТИ СВОЇХ ГРОМАДЯН !!! Болгарський літак полетить порожній. І за 2 дні до вильоту нам повідомляють про це !!! Начебто тільки вчора дізналися про літак з Болгарії! 🤦🏻♂️ Я залишився без контракту, житла, тренувань і дохода🤦🏻♂️ Виходить, громадяни Болгарії для Болгарії - важливі, а громадяни Росії немає? !!! Я розумію, що ситуація складна, але я хочу надати цьому розголосу! На диво не надіюсь, але сподіваюся, що хоч щось зміниться по відношенню до своїх громадян! Всім здоров'я, в цей непростий час! 🙏🏻💪🏻

Публікація від Denis Davydov (@ davydovdenis69)

Давидов відомий за виступами за московський "Спартак". Після того як власник червоно-білих Леонід Федун порівняв його з аргентинцем Ліонелем Мессі, росіянина стали жартома називати "російським Мессі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні російський футболіст Амір Натхо став учасником масового ДТП в Краснодарі.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
россия своих не бросает
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