М'ясорубка з фанатами ЦСКА в Римі: стали відомі нові подробиці

Причиною виходу з ладу ескалатора в римському метро, в результаті чого фанати московського ЦСКА отримали серйозні травми, стали дії самих росіян.

На думку прокуратури Риму, п'яні вболівальники стрибали на ескалаторі, що стало причиною його виходу з ладу. У результаті несправності вболівальники впали на бетонну підлогу. Одному з них відірвало ногу. Деякі фанати встрибували на центральну частину ескалатора, щоб не впасти, повідомляє La Repubblica.

Крім фанатів на ескалаторі перебували місцеві жителі.

La Repubblica

La Repubblica

La Repubblica

La Repubblica

La Repubblica

"Я щойно був свідком сцени з Апокаліпсису, один із ескалаторів за метр від мене став прискорюватися, немов зійшов із розуму", - прокоментував те, що відбувалося один із очевидців.

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