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М'ясорубка з фанатами ЦСКА в Римі: стали відомі нові подробиці

13.6тЧитати матеріал російською

Причиною виходу з ладу ескалатора в римському метро, в результаті чого фанати московського ЦСКА отримали серйозні травми, стали дії самих росіян.

На думку прокуратури Риму, п'яні вболівальники стрибали на ескалаторі, що стало причиною його виходу з ладу. У результаті несправності вболівальники впали на бетонну підлогу. Одному з них відірвало ногу. Деякі фанати встрибували на центральну частину ескалатора, щоб не впасти, повідомляє La Repubblica.

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Крім фанатів на ескалаторі перебували місцеві жителі.

М'ясорубка з фанатами ЦСКА в Римі: стали відомі нові подробиці

La Repubblica

М'ясорубка з фанатами ЦСКА в Римі: стали відомі нові подробиці

La Repubblica

М'ясорубка з фанатами ЦСКА в Римі: стали відомі нові подробиці

La Repubblica

М'ясорубка з фанатами ЦСКА в Римі: стали відомі нові подробиці

La Repubblica

М'ясорубка з фанатами ЦСКА в Римі: стали відомі нові подробиці

La Repubblica

"Я щойно був свідком сцени з Апокаліпсису, один із ескалаторів за метр від мене став прискорюватися, немов зійшов із розуму", - прокоментував те, що відбувалося один із очевидців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фанати "Динамо" підтримали Ярмоленка зворушливим постом.

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Макар Дмитрий
Макар Дмитрий
Жалко одно, что свинорусское дерьмо- живое осталось
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Галенко Николай
Галенко Николай
От россиян нужно держаться подальше, они начали притягивать несчастья и беды. Скорее всего причина в том, что ноосфера не выдерживает нагромождения зла и лжи производящегося и транслируемого россиянами. Вы можете не верить но на всякий случай не садитесь в машину, которой управляет пьяный русский.
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Автандилов Иван
Автандилов Иван
Читаю навоз:как обычно, полный бред! Никто нигде ни на чем не прыгал! Это уже подтвердили официальные лица Рима! И никому никакую ногу не отрывало! Ну, а читая комменты хохловыблядков: в очередной убеждаешься в дебильности этих НЕДОлюдей))) Хохлобыдло-оно везде хохлобыдло)))
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иванов вася
иванов вася
Автандилов Иван, лица Рымма сказали нахуй фантики цска приехали сюда от вас в мире одни беды.
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Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Автандилов Иван, Вот нельзя кацапов грамоте учить - не умеешь читать/писать, не напишешь очередное дерьмо.
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