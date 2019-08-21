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М'ясорубка: бразильський футболіст отримав жахливу травму - відео не для людей зі слабкими нервами

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Нападник бразильської команди "Віла Нова" Бруну Мезенга отримав жахливе пошкодження в 17-му турі 2-го дивізіону чемпіонату Бразилії. Інцидент стався в грі проти "Спорт Ресіфі" (0:2).

31-річний футболіст під час боротьби з Норберто Нето невдало приземлився на газон і зламав руку. Травма виглядала максимально страшно. У коментарях під відео вболівальники порівняли наслідки з попаданням у невидиму м'ясорубку.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було, але переконливо просить прибрати від екранів людей зі слабкою психікою, а також дітей.

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