МВС Росії видало секретний указ на час ЧС-2018

Сайти регіональних управлінь МВС Росії за кілька днів до чемпіонату світу з футболу-2018 перестали публікувати на своїх сайтах "негативні" новини.

Про наявність відповідного секретного вказівки від керівництва на умовах анонімності російським ЗМІ повідомляли джерела в правоохоронних органах на Уралі і Сахаліні.

Журналісти перевірили всі 85 сайтів регіональних управлінь МВС. З 6 червня на них перестали з'являтися замітки, пов'язані із затриманням ймовірних злочинців, розшуком і розкриттям злочинів, а також щоденні зведення про стан злочинності.

У прес-службі управління МВС по Кранодарскому краю "Медіазоне" підтвердили, що така ситуація спостерігається в усіх регіонах: "Якщо ви заглянете в інші регіони, буде те ж саме. Робота ведеться в установленому порядку, але розміщуємо тільки позитивні [повідомлення] зважаючи на особливий розпорядження".

На питання, чи пов'язано це з чемпіонатом світу, представник прес-служби відповіла: "Я не можу вам сказати. Все, що є на сайті, тим і багаті".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні іноземного вболівальника ЧС-2018 обікрали в Росії на 1 млн.