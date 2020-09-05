Мутко зізнався, що сказав Путін після поразки збірної Росії 1:7

Колишній президент Російського футбольного союзу (РФС) Віталій Мутко згадав про розмову з президентом Росії Володимиром Путіним через розгром національної команди РФ із футболу.

Мутко розповів, як зустрівся з главою країни після того, як матч Португалія – Росія у відбірковому турнірі до чемпіонату світу 2006 року завершився з рахунком 7:1.

"Коли ми програли Португалії в 2004 році, мене запросив Путін і запитав: "Що це було?" Відбулася розмова, чому в нас не виходить, чому ми не можемо грати. Я сказав, що у нас є і дитячі школи, і потенціал є", – сказав Мутко в ефірі програми "Інсайдери" на телеканалі "Матч ТВ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 вересня 1998 року збірна України з футболу здобула одну з найяскравіших перемог в своїй історії.

Рівно 22 роки тому в першому турі відбору на чемпіонат Європи підопічні Йожефа Сабо з рахунком 3:2 обіграли команду Росії.

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