"Мрія з секс-шопу": легенду "Динамо" атакувала гола фанатка

Легендарний захисник київського "Динамо" Владислав Ващук під час виступів за одеський "Чорноморець" потрапив у вкрай курйозну ситуацію. До одруженого на той момент футболіста вирішила підкотити сусідка по будинку, яка вибрала для цього досить оригінальне вбрання.

"Маргарита, моя колишня, приїхала до мене на пару днів до Одеси. Тихий сімейний вечір. Телевізор, серіал, насіння. Як то кажуть - нічого не віщувало біди... Дзвінок. Я, обернувшись рушником, пішов відкривати двері. На порозі стояла сусідка. Розкрита шуба на голе тіло. Панчохи. Пояс. Каблуки. Все. Я ох... завмер від несподіванки. За спиною e квартирі - дружина. А переді мною стоїть мрія з секс-шопу", - поділився одкровеннями Ващук на своїй сторінці в соціально мережі Facebook.

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За визнанням Владислава, e більш неординарній ситуації до цього йому бути не доводилося. "Для мобільних телефонів. Груди четвертого розміру, не менше. Я стояв і дивився на дівчину що той кастрований кіт... Сказати мені було нічого. Потім зітхнув і грюкнув дверима. Рита запитала: "Хто це?" - "Дверима помилилися", - розповів екс-динамівець.

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