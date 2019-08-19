"Можуть матюкати": Суркіс розповів про призначення нового тренера "Динамо"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів про конкуренцію із "Шахтарем", а також прокоментував звільнення Олександра Хацкевича з поста головного тренера клубу.

"У нас сильний конкурент — "Шахтар". Команда з хорошими фінансовими можливостями і з хорошою філософією. У нас таких фінансових можливостей немає. Я цього не приховую, це всі знають. Критикувати можна. Але нехай хтось прийде і скаже, що готовий взяти участь у процесі становлення команди. Ви зрозумійте — з грошима можна не зробити команду, а без грошей її точно не зробити!" — заявив Суркіс в інтерв'ю програмі "Профутбол".

Ігор Суркіс ФК "Динамо" Київ

Щодо звільнення Хацкевича і призначення на його місце Олексія Михайличенка президент київського клубу сказав:

"Рішення ухвалено. Вболівальники можуть мене критикувати, лаяти, матюкати, але вони поки що мають із цим рішенням змиритися. Я все переживу. Коли ця маса, що критикує, буде приходити на футбол, тоді їх можна буде слухати. А вони ж не приходять! Тільки сидять в інтернеті й пишуть гидоту. Їм може не подобатися моє обличчя — вони напишуть гидоту".

Ігор Суркіс зізнався, від кого готовий слухати критику:

"Я можу слухати тільки 41 тисячу вболівальників, які прийшли підтримати команду з "Брюгге". Раніше після таких матчів команду освистували, а після цієї гри нам аплодували. Вони бачили, що хлопці повністю віддалися".

Як повідомляв OBOZREVATEL, після вильоту команди з Ліги чемпіонів Ігор Суркіс жорстко звернувся до гравців "Динамо".

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