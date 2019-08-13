"Можуть і не допустити": Хацкевич висловився про відставку

Головний тренер "Динамо" (Київ) Олександр Хацкевич лаконічно відповів на запитання журналіста, чи буде підніматися питання про його відставку після гри з "Брюгге".

Олександр Хацкевич

"Знаєте, коли перший іспит не здаєш, до другого можуть і не допустити... Ми все обговоримо з президентом", – заявив білорус на післяматчевій пресконференції.

Крім того, Олександр Миколайович оцінив гру своєї команди в матчі з бельгійським "Брюгге" в Києві, визнавши, що у вильоті з Ліги чемпіонів, можливо, є і його вина.

Нагадаємо, що поєдинок 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" – "Брюгге" завершився з рахунком 3:3. У матчі відбулося два видалення.

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