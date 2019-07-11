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"Можливостей немає": Кокоріна та Мамаєва закрили в окремій камері

2.1т Читати матеріал російською

Російські футболісти Олександр Кокорін і Павло Мамаєв, які отримали тюремні терміни за розбійні напади, прибули до виправної колонії для відбування покарання.

Зараз засуджені перебувають на карантині, де пробудуть від одного до двох тижнів. Футболістів посадили в окрему камеру, щоб запобігти можливим епідеміям. Крім того, Мамаєв і Кокорін зіткнулися з побутовими проблемами.

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Олександр Кокорін і Павло Мамаєв

Олександр Кокорін і Павло Мамаєв

RT

"Пересильна тюрма дуже відрізняється від слідчого ізолятора, в якому вони до цього перебували. Там вони могли замовляти ту ж воду, тут таких можливостей немає. Тому вони попросили привезти їм якісь речі й продукти першої необхідності", – розповів юрист Мамаєва Ігор Бушманов в інтерв'ю телеканалу "360", передає lenta.ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва визнали винними в побитті чиновника Мінпромторгу РФ і водія журналістки "Першого каналу". Форварду "Зеніта" дали півтора року в'язниці, а його другу – один рік і п'ять місяців.

  • 8 жовтня 2018-го Кокорін і Мамаєв в компанії друзів напали на чиновника в кав'ярні. Кокорін вдарив Дениса Пака стільцем по голові, через що той отримав струс мозку.

  • Футболісти звинувачувалися за статтями КК РФ "побої" і "хуліганство". Їм загрожувало до 7 років позбавлення волі.

  • Крім того, через деякий час з'явилися нові подробиці бійки.

  • 6 лютого, під час оголошення вироку у справі Олександра Кокоріна і його брата Кирила, розридалася мати спортсмена.

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Особи
Олександр Кокорін Павло Мамаєв
Місце
Росія Білгород
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