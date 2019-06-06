"Може зіграти велику роль": Шевченко вказав на важливу деталь для збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко напередодні матчу кваліфікації відбору на Євро-2020 із Сербією дав традиційну прес-конференцію.

За словами наставника команда акцентує особливу увагу на грі високих футболістів суперника.

"У них вистачає високих рослих гравців, які відмінно грають головою (особливо, захисники). Це може завтра зіграти велику роль, і нам треба дуже уважно зіграти на "другому поверсі". У Сербії вистачає сильних виконавців, я б відзначив Тадича, Мітровіча і, звичайно ж, капітана Коларова. Це ті гравці, на яких будується гра сербської збірної", — цитує тренера кореспондент OBOZREVATEL Максим Сухенко.

Андрій Миколайович ухильно відповів на питання щодо складу.

"Щодо складу особливих питань немає. Так, визначати склад будемо вже завтра вранці, але я вже приблизно знаю склад. Нас особливо нічого не турбує — ми знаємо, проти кого нам доведеться вийти на поле. Сербія — добротна і міцна команда, з гарною атакою, і ми знаємо, чого від них побоюватися і як показати свою силу. Чи є шанс зіграти у Луніна? Завтра все побачите, хто і як потрапить до складу. У нас гарна конкуренція за кожну позицію", — заявив Шевченко.

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Нагадаємо, що поєдинок Україна — Сербія пройде у Львові в п'ятницю. 7 червня. Гра 3-го туру відбору на чемпіонат Європи з футболу-2020 розпочнеться о 21:45 і буде показана по двох українських телеканалах. Напередодні букмекери вже назвали переможця цього протистояння.

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