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11 лютого • оновлено в 03:40
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"Може піти": в "Шахтарі" зробили гучну заяву

3.1т
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Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що клуб не буде здійснювати покупки цієї зими.

За твердженням менеджера, команда повністю укомплектована на всіх без винятку позиціях. Крім того, "гірники" готові відпустити будь-якого гравця в інший клуб.

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Сергій Палкін

Сергій Палкін

ФК "Шахтар"

"Це трансферне вікно у нас проходить у тиші, жодних підсилень не буде. Наразі по всіх позиціях у нас усе нормально, і ми не бачимо потреби в будь-яких підсиленнях. У нас будь-який футболіст може піти з клубу. Питання в тому, наскільки гарну пропозицію ми отримаємо. Тут питання в тому, наскільки пропозиція задовольнить клуб і футболіста", – цитує Палкіна Football.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильський легіонер "Шахтаря" отримав травму перед матчами Ліги Європи.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Трансфери
Особа
Сергій Палкін
Тег
ФК Шахтар
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