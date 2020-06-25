Можаровського покарали за те, що не поставив пенальті у ворота "Динамо", - Франков

Відомий український арбітр Юрій Можаровський був відсторонений від суддівства в матчах української Прем'єр-ліги за помилку на користь "Динамо", повідомив головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков.

Журналіст зазначив, що за підсумками розглядів в суддівському корпусі були відсторонені не тільки Бойко і Балакін.

"Додайте ще прізвище Можаровського – одного з найдосвідченіших і класних наших арбітрів. Він теж усунений за помилку, коли не призначив пенальті у ворота "Динамо" в матчі з "Олександрією", – заявив Франков під час прямого ефіру на своєму YouTube-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головного арбітра матчу 26-го туру української Прем'єр-ліги між "Зорею" та "Динамо" Миколи Балакіна надовго відсторонили від суддівства через численні помилки під час поєдинку.