МОЗ Італії виступило із заявою про призупинення футбольного чемпіонату

Заступниця міністра охорони здоров'я Італії Сандра Дзампа заявила, що розіграш чемпіонату країни необхідно зупинити через коронавірус.

Як повідомляє La Gazetta dello Sport, вона нагадала про підписані раніше медичні протоколи. За її словами, проведення матчів у нинішніх умовах несе небезпеку для здоров'я учасників Серії А.

"Чемпіонат має бути зупинено. Медичні протоколи, які ми підписали, говорять самі за себе. Коли у нас є стільки випадків зараження, єдиним виходом є зупинка першості. Хворі на коронавірус не можуть грати, але можуть заразити ще більше людей", – заявила вона.

Зазначимо, що в "Дженоа" зафіксовано 14 випадків зараження COVID-19. Італійські клуби встигли зіграти по одному-два тури в Серії А 2020/21.

Як повідомляв OBOZREVATEL, клуби англійської Прем'єр-ліги можуть змінити правила чемпіонату через коронавірус.