"Моя країна окупована": футболісти "Ворскли" підтримали акцію проти Росії

Футболісти полтавської "Ворскли" приєдналися до акцій протесту проти Російської Федерації, які напередодні провели гравці грузинської команди.
Представники полтавчан сфотографувалися з плакатом "20% моєї країни окуповані Росією", який тримає в руках захисник Андро Гіоргадзе. Відповідний знімок було опубліковано в групі ON Football у соціальній мережі Facebook.
Відзначимо, що в минулому сезоні за "Ворсклу" виступав ще один грузин – Олександр Кобахідзе, але невідомо, чи перебуває він у розташуванні команди зараз.
Нагадаємо, багато футболістів грузинських команд на матчі 19-го туру чемпіонату країни вийшли в футболках із написами, які засуджують військову агресію РФ. Це трапилося після протестів у Тбілісі, коли місце голови грузинського парламенту зайняв депутат Держдуми.
ФК "Торпедо" Кутаїсі
Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА відреагував на акції протесту грузинських футболістів, поставивши на місце росіян.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Протести в Грузії" на сайті "OBOZREVATEL".