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"Моя країна окупована": футболісти "Ворскли" підтримали акцію проти Росії

1.6тЧитати матеріал російською

Футболісти полтавської "Ворскли" приєдналися до акцій протесту проти Російської Федерації, які напередодні провели гравці грузинської команди.

Представники полтавчан сфотографувалися з плакатом "20% моєї країни окуповані Росією", який тримає в руках захисник Андро Гіоргадзе. Відповідний знімок було опубліковано в групі ON Football у соціальній мережі Facebook.

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"Моя країна окупована": футболісти "Ворскли" підтримали акцію проти Росії

Відзначимо, що в минулому сезоні за "Ворсклу" виступав ще один грузин – Олександр Кобахідзе, але невідомо, чи перебуває він у розташуванні команди зараз.

Нагадаємо, багато футболістів грузинських команд на матчі 19-го туру чемпіонату країни вийшли в футболках із написами, які засуджують військову агресію РФ. Це трапилося після протестів у Тбілісі, коли місце голови грузинського парламенту зайняв депутат Держдуми.

"Моя країна окупована": футболісти "Ворскли" підтримали акцію проти Росії

ФК "Торпедо" Кутаїсі

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА відреагував на акції протесту грузинських футболістів, поставивши на місце росіян.

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Тема
Протести в Грузії
Місце
УкраїнаПолтава
Тег
ФК Ворскла
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CARGO 100
CARGO 100
"20% моей страны оккупированы Россией"? Да они, эти 20%, на вас "220%" положили ...
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