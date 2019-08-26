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"Моя філософія": Луческу "зрадив" "Шахтарю" з іншим клубом

1.5т Читати матеріал російською

Колишній головний тренер "Шахтаря" Мірча Луческу розповів про улюблений клуб і прокоментував кар'єру футболіста "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка.

Мірча Луческу

Мірча Луческу

Eurosport

"Мені найбільше подобається "Манчестер Сіті", тому що це моя філософія гри в футбол. Тримати і контролювати м'яч. Грати в розумний футбол. Будувати гру на володінні м'ячем і швидкій зміні вектора атаки", - зазначив Луческу в інтерв'ю програмі "Профутбол" .

За його словами, Зінченко робить саме те, чого хоче Гвардіола.

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"Зараз він навчився захищатися, відбирати м'яч. Він дуже хороший в атаці. Гра Гвардіоли вражає тим, що всі на полі дуже дисципліновані. Хто не виконує його вказівок, залишає команду. Лінощі не прощаються. Чому вони продають Сане? Сане класний гравець Але він не виконує вимог Гвардіоли", - додав Луческу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луческу емоційно розповів про проблеми "Динамо", в якому змінився тренер.

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Мірча Луческу Олександр Зінченко
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