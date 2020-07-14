Моуріньо розкритикував "катастрофічне" рішення CAS: це ганьба

Жозе Моурінью прокоментував рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) про скасування заборони на участь "Манчестер Сіті" в єврокубках за порушення правил фінансового фейр-плей (ФФП).

Головний тренер "Тоттенхема" назвав це рішення "катастрофічним" і "ганебним".

"Якщо "Манчестер Сіті" не винен, то покарання в кілька мільйонів – це ганьба. Якщо ти не винен, тебе не карають. З іншого боку, якщо ти винен, тебе повинні усунути. В будь-якому випадку це рішення – катастрофа", – заявив фахівець в інтерв'ю Sky Sports.

Португалець уточнив, що він не вважає "Манчестер Сіті" винними.

"Я маю на увазі, що якщо ти не винен, то і штраф не платиш. Навіть фунт. Я ніхто, щоб знати, винні вони чи ні. Я критикую рішення. Я не знаю, чи винен "Манчестер Сіті" чи ні, але в будь-якому випадку це ганебне рішення", – підсумував Моуріньо.

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