Моуріньо розкритикував "катастрофічне" рішення CAS: це ганьба

Максим Іншаков Футбол 18:27, 14.07.2020

Жозе Моурінью прокоментував рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) про скасування заборони на участь "Манчестер Сіті" в єврокубках за порушення правил фінансового фейр-плей (ФФП).

Головний тренер "Тоттенхема" назвав це рішення "катастрофічним" і "ганебним".

"Якщо "Манчестер Сіті" не винен, то покарання в кілька мільйонів – це ганьба. Якщо ти не винен, тебе не карають. З іншого боку, якщо ти винен, тебе повинні усунути. В будь-якому випадку це рішення – катастрофа", – заявив фахівець в інтерв'ю Sky Sports.

Португалець уточнив, що він не вважає "Манчестер Сіті" винними.

"Я маю на увазі, що якщо ти не винен, то і штраф не платиш. Навіть фунт. Я ніхто, щоб знати, винні вони чи ні. Я критикую рішення. Я не знаю, чи винен "Манчестер Сіті" чи ні, але в будь-якому випадку це ганебне рішення", – підсумував Моуріньо.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

На Донбасі вбили військового медика під час евакуації загиблого: іще двох поранено

"Життя трьох красунь-дочок перетворив на пекло!" З'явилися нові факти про винуватця смертельної ДТП у Києві

Паломництво хасидів до Умані у 2020 році скасовується через пандемію, – МЗС

Тищенко не зміг пояснити, чому "Велюр" порушує карантин. Відео

Мріяв про перемогу: що відомо про 29-річного Олега Шила, якого вбив снайпер на Донбасі