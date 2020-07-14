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Моуріньо розкритикував "катастрофічне" рішення CAS: це ганьба

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
1,4 т.
Жозе Моуріньо

Жозе Моуріньо незадоволений рішенням по "Манчестер Сіті".

Жозе Моурінью прокоментував рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) про скасування заборони на участь "Манчестер Сіті" в єврокубках за порушення правил фінансового фейр-плей (ФФП).

Головний тренер "Тоттенхема" назвав це рішення "катастрофічним" і "ганебним".

"Якщо "Манчестер Сіті" не винен, то покарання в кілька мільйонів – це ганьба. Якщо ти не винен, тебе не карають. З іншого боку, якщо ти винен, тебе повинні усунути. В будь-якому випадку це рішення – катастрофа", – заявив фахівець в інтерв'ю Sky Sports.

Португалець уточнив, що він не вважає "Манчестер Сіті" винними.

"Я маю на увазі, що якщо ти не винен, то і штраф не платиш. Навіть фунт. Я ніхто, щоб знати, винні вони чи ні. Я критикую рішення. Я не знаю, чи винен "Манчестер Сіті" чи ні, але в будь-якому випадку це ганебне рішення", – підсумував Моуріньо.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

АнгліяФК Манчестер СітіЖозе Моуріньо
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