Моуріньо поставив ультиматум футболісту "Шахтаря"

Головний тренер англійського "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо поставив жорсткі умови бразильського півзахисника донецького "Шахтаря" Фреду. "Червоні дияволи" зацікавлені в послугах 25-річного футболіста, проте ніяк не можуть домовитися з ним про умови особистого контракту.

При цьому Моуріньо буквально висунув ультиматум гравцю: або він підписує угоду з клубом до кінця поточного тижня, або в "Манчестері" його не буде. Більш того, "Юнайтед" мають намір знизити вартість трансферу до 35 мільйонів фунтів (40 млн євро), інформує британський таблоїд The Sun.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильські півзахисники донецького "Шахтаря" Фред і Тайсон потрапили в заявку національної збірної своєї країни на чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії.