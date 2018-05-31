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Моуріньо поставив ультиматум футболісту "Шахтаря"

1.9тЧитати новину російською

Головний тренер англійського "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо поставив жорсткі умови бразильського півзахисника донецького "Шахтаря" Фреду. "Червоні дияволи" зацікавлені в послугах 25-річного футболіста, проте ніяк не можуть домовитися з ним про умови особистого контракту.

При цьому Моуріньо буквально висунув ультиматум гравцю: або він підписує угоду з клубом до кінця поточного тижня, або в "Манчестері" його не буде. Більш того, "Юнайтед" мають намір знизити вартість трансферу до 35 мільйонів фунтів (40 млн євро), інформує британський таблоїд The Sun.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильські півзахисники донецького "Шахтаря" Фред і Тайсон потрапили в заявку національної збірної своєї країни на чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії.

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Тема
Трансфери
Особи
Жозе МоуріньоФред
Об'єкти
ФК ШахтарФК Манчестер Юнайтед
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