Моуріньо: плакав після матчу з київським "Динамо"

Легендарний португальський тренер Жозе Моуріньо згадав про свої неймовірні емоції після перемоги в Києві над "Динамо" у Лізі чемпіонів сезону 2009/2010.

"Особливий" розповів про те, що плакав після успіху його "Інтера" в столиці України. Тоді міланська команда обіграла киян 1:2, забивши два голи на 85-й та 89-й хвилинах. Після цього італійці не тільки виграли Лігу чемпіонів, але й взяли "золото" національного чемпіонату і Кубок країни.

Жозе Моуріньо (зліва) у матчі з "Динамо"

"Я плакав після матчу з київським "Динамо". Я завжди плакав тільки після перемог. Тоді це був перший раз. Команда могла б зробити набагато більше. Мені вдалося внести тактичні зміни, яких команда потребувала. Навіть нічия нас не влаштовувала. Мені вдалося достукатися до гравців. У той момент ми ніколи не були настільки близькими до вильоту", – цитує Моуріньо gianlucadimarzio.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст київського "Динамо" Артем Бесєдін відверто пояснив відео, на якому його побили товариші по чарці.