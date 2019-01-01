Московський "Спартак" жорстко зганьбився в інтернеті

Московський футбольний клуб "Спартак" з Новим роком привітав своїх фанатів дешевим відео з девізом основних конкурентів з ЦСКА.

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Спочатку нудотний відеоряд називався - "Поки ми єдині - ми непереможні". Це слова з гімну "армійців". Після галасу в коментарях автори змінили заголовок ролика на ідеологічно вірний, проте в кеші пошукових систем залишився старий варіант.

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У мережі таке ставлення клубу до своїх шанувальників назвали ганьбою.

"Це гасло заклятого ворога. Чи не знати цього - ганьба. Можна сказати те ж саме, але не так дослівно. Саме в дослiвностi вся справа", - пишуть користувачі.

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sports.ru

sports.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що капітану московського "Спартака" Денису Глушакову загрожує тюремне ув'язнення до 10 років за шахрайство і підкуп чиновників.