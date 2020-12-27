Московський "Спартак" хотів купити у "Шахтаря" гравця збірної України – ЗМІ

Півзахисником "Шахтаря" і збірної України Віктором Коваленком цікавився московський "Спартак", повідомляє todofichajes.com.

За інформацією ЗМІ, це сталося вже після того, як футболіст оформив попередній контракт з італійською "Аталантою".

Джерела в зарубіжній пресі впевнені, що "Аталанта" офіційно оголосить про підписання українця в перших числах січня, а сума угоди не перевищить 4,5 млн євро. У цьому сезоні атакуючий хавбек забив 4 м'ячі в 8 матчах українській Прем'єр-лізі.

Раніше повідомлялося про те, що Коваленко заради клубу з Бергамо відмовив римської "Роми", яку тренує Паулу Фонсека.

Нещодавно наставник "Шахтаря" Луїш Каштру в інтерв'ю португальським ЗМІ виділив в своїй команді саме Коваленка.

Головний тренер донецького клубу не поскупився на компліменти гравцеві, назвавши його фантастичним гравцем.