Московський "Спартак" хотів купити у "Шахтаря" гравця збірної України – ЗМІ
Півзахисником "Шахтаря" і збірної України Віктором Коваленком цікавився московський "Спартак", повідомляє todofichajes.com.
За інформацією ЗМІ, це сталося вже після того, як футболіст оформив попередній контракт з італійською "Аталантою".
Джерела в зарубіжній пресі впевнені, що "Аталанта" офіційно оголосить про підписання українця в перших числах січня, а сума угоди не перевищить 4,5 млн євро. У цьому сезоні атакуючий хавбек забив 4 м'ячі в 8 матчах українській Прем'єр-лізі.
Раніше повідомлялося про те, що Коваленко заради клубу з Бергамо відмовив римської "Роми", яку тренує Паулу Фонсека.
Нещодавно наставник "Шахтаря" Луїш Каштру в інтерв'ю португальським ЗМІ виділив в своїй команді саме Коваленка.
Головний тренер донецького клубу не поскупився на компліменти гравцеві, назвавши його фантастичним гравцем.