Московський "Локомотив" хотів підписати захисника "Динамо"

Московський "Локомотив" хотів придбати польського захисника "Динамо" Томаша Кендзьору, заявив президент "біло-синіх" Ігор Суркіс, коментуючи пропозиції по своїм футболістам.

За словами Ігоря Михайловича представники російської команди були єдиними, хто звернувся до нього з серйозною метою.

"По Кендзьорi не отримував пропозиції. Єдині, хто дзвонили – представники Юрія Сьоміна, які хотіли купити поляка в "Локомотив". Наскільки я знаю, з Кендзьорою говорили, він сказав, що його в принципі в київському "Динамо" все влаштовує, але зробіть пропозицію, від якого вiн би не міг відмовитися. Ось така була розмова. Паперів у мене ніяких не було", – сказав Суркіс в інтерв'ю на YouTube-каналі "ТаТоТаке".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Суркіс назвав винних в останніх невдачах команди під керівництвом Олексія Михайличенка і розповів, яке завдання він поставив перед екстренером Олександром Хацкевичем.

Крім того, Ігор Михайлович висловився про зарплати своїх футболістів. Максимальний заробіток гравців столичної команди не досягає і мільйони доларів в рік, а більше всiх отримує Сергій Сидорчук.