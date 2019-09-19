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20 вересня • оновлено в 00:49
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Московський клуб жорстко зганьбився в Лізі Європи, встановивши антирекорд

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Московський футбольний клуб ЦСКА зазнав ганебної поразки в 1-му турі групового етапу Ліги Європи.

На стадіоні болгарського міста Разград 4-а команда Росії з рахунком 1:5 програла місцевому "Лудогорцу".

Вже на 11-й хвилині 19-річний дебютант армійців Ігор Дівєєв несподівано відкрив рахунок. Переможний для гостей результат тримався до другого тайму, коли Ігор Акінфєєв з інтервалом у 5 хвилин пропустив три голи.

Після цього росіяни практично перестали грати й отримали в свої ворота ще два м'ячі.

Це найбільша поразка армійців у Лізі Європи. У квітні 2018 москвичі поступалися "Арсеналу" (1:4).

У Лізі чемпіонів ЦСКА програвав крупніше – "Марселю" (0:6) у березні 1993 року.

"Лудогорець" Болгарія – ЦСКА Росія 5:1 (0:1, 5:0)

Голи: 0:1 – 11 Дівєєв, 1:1 – 47 Вандерсон, 2:1 – 50 Лукокі, 3:1 – 52 Кешерю, 4:1 – 68 Кешерю, 5:1 – 73, пенальті Кешерю. Лудогорец – Ренан, Сісіньо, Григоре, Недялков, Форстер, Вандерсон, Баджо, Марселіньо (Гуральски, 74), Абель, Лукокі (Жорже Інтима, 84), Кешерю (Бітон, 86).

ЦСКА – Акінфєєв, Карпов, Магнуссон, Дівєєв, Фернандес, Бістровіч, Кучаев (Лукас Сантос, 71), Бійол (Чалов, 53), Обляков, Влашич, Нисимура (Ахметов, 54).

Попередження: Карпов (61), Акінфєєв (72), Сісіньо (85).

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"Не можна було жертвувати": Михайличенко прокоментував перемогу "Динамо" в Лізі Європи

Як повідомляв OBOZREVATEL, столичне "Динамо" здобуло важку перемогу в 1-му турі групового етапу Ліги Європи. Гра в Києві з "Мальме" пройшла за тотальної переваги господарів, але завершилося з мінімальним рахунком - 1:0.

Єдиний гол на 84-й хвилині забив Віталій Буяльський.

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Тема
Ліга Європи
Місце
Болгарія
Теги
ФК Лудогорец ЦСКА Москва
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Тарас Бор
Тарас Бор
Ну наконец-то заголовок соответствует действительности.
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