Московське "Динамо" вперше випустило Ордеця в старті і зганьбилася в Кубку Росії

Український захисник московського "Динамо" Іван Ордець у середу, 25 вересня, вперше потрапив у стартовий склад своєї команди.

27-річний футболіст збірної відіграв весь матч 1/16 Кубка Росії з "Лучом". Зустріч столичного клубу й 11-ї команди другого дивізіону чемпіонату Росії завершилася поразкою москвичів (0:1). Єдиний гол на 20-й хвилині забив Марущак. "Динамо" вилетіло з турніру.

18 серпня Ордець невдало дебютував за московське "Динамо". 27-річний українець вперше за 6 турів вийшов у складі свого нового клубу. Іван вийшов на заміну на 64-й хвилині гри з "Локомотивом", а на 82-й через його помилку Олексій Андрійович Міранчук забив переможний гол.

Нагадаємо, що Ордець перейшов у "Динамо" 19 червня, підписав трирічну угоду з московською командою. Попередні 5 турів футболіст пролітав повз заявку.

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