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"Москальська пика ляже": український футболіст пригрозив росіянам і отримав у відповідь погрози

1.7тЧитати матеріал російською

Український півзахисник угорського "Халадаша" Юрій Габовда потрапив у гучний скандал через пост в соціальній мережі Instagram.

Напередодні поєдинку проти російського "Краснодара" в сторіс нашого футболіста з'явилася картинка з написом "Завтра граємо проти ФК "Краснодар". Як мінімум одна москальська пика ляже. Червона картка коефіцієнт – 1.01. Слава Україні!". Це викликало хвилю обурення в Росії.

Юрій Габовда

Юрій Габовда

Instragram Юрія Габовди

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"Москальська пика ляже": український футболіст пригрозив росіянам і отримав у відповідь погрози

Трохи пізніше статус був видалений, а сам Габовда заявив, що не писав нічого подібного. "Мені і моїй родині почали серйозно погрожувати. Це огидно, тому що я цього не писав. Мою сторінку зламали", – сказав Габовда в коментарі Tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, грузинських регбістів вигнали з московської команди після того, як вони перед матчем Кубка Росії продемонстрували антиросійський жест на підтримку мітингувальників у Тбілісі.

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Тема
чемпіонат Угорщини
Особа
Юрій Габовда
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Да кто тебя знает убогое ты существо, что бы взламывать твою страничку и писать чисто свидомитскую хвастливую чепушильскую муру??Сам решил перед рагулями рисануться,а потом обоссался.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Всё как всегда , сначала вые@нуться а когда пальцем по грозили , сразу в кусты !Зато герой ! Украинская психология , однако!
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Эко баба...написал..погордился собой и..удалил))настоящий украинец
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