Український півзахисник угорського "Халадаша" Юрій Габовда потрапив у гучний скандал через пост в соціальній мережі Instagram.

Напередодні поєдинку проти російського "Краснодара" в сторіс нашого футболіста з'явилася картинка з написом "Завтра граємо проти ФК "Краснодар". Як мінімум одна москальська пика ляже. Червона картка коефіцієнт – 1.01. Слава Україні!". Це викликало хвилю обурення в Росії.

Юрій Габовда Instragram Юрія Габовди

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Трохи пізніше статус був видалений, а сам Габовда заявив, що не писав нічого подібного. "Мені і моїй родині почали серйозно погрожувати. Це огидно, тому що я цього не писав. Мою сторінку зламали", – сказав Габовда в коментарі Tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, грузинських регбістів вигнали з московської команди після того, як вони перед матчем Кубка Росії продемонстрували антиросійський жест на підтримку мітингувальників у Тбілісі.

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