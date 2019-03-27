Морозюку через історію з ширінкою довелося з'ясовувати відносини з "Динамо"

Колишній гравець київського "Динамо" Микола Морозюк, дружина якого свого часу потрапила в скандал із уболівальниками, згадав, чим для нього все закінчилося.

Ірина та Микола Морозюки Instagram

"Перший час згадували. Була у мене розмова з керівництвом, але така, не суперсерйозна. Я спробував пояснити, що це таке, як воно все було. Була розмова і з уболівальниками, коли у нас проходила з ними зустріч. Просто спробував пояснити, кому ці слова були адресовані", – зазначив Морозюк в інтерв'ю програми Бомбардир.

Нагадаємо, що в серпні 2016 року Ірина Морозюк сказала фанатам "Динамо", що "вболівальники – це ті люди, які за будь-якого результату гри люблять і підтримують свою команду, а не такі гі*номеси, які поливають брудом".

Крім того, дівчина заявила, що "невдахи, які міркують, куди треба було бити", можуть лише "відкривати роти на рівні ширінки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Морозюк цієї зими перейшов на правах оренди в турецький "Різеспор". Футболіст заявив, що не бажає повертатися в Україну.

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