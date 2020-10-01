Морозюк оцінив перспективи "Динамо" в Лізі чемпіонів

Михайло Морозов Футбол 17:45, 1.10.2020 Оновлено: 18:07, 1.10.2020

Колишній капітан київського "Динамо" Микола Морозюк розповів, чого очікує від виступів команди в Лізі чемпіонів.

В інтерв'ю виданню Sport.ua він зазначив, що вихід в основну сітку вже є досягненням для клубу, який зробив великий крок вперед. Футболіст вважає, що "Динамо" гідно виступить у матчах з топовими суперниками.

"Для мене найважливіше, що вони потрапили в Лігу чемпіонів. І зараз я можу з упевненістю сказати, що за команду соромно не буде. Згадалися, звичайно, матчі з "Челсі", коли я червонів після цих ігор. Але зараз "Динамо" зробило величезний крок. Думаю, що навіть в іграх із топовими суперниками за "Динамо" соромно не буде. Це буде величезний досвід для молодих пацанів, це будуть нереальні емоції і досвід для них", – заявив Морозюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки заробило "Динамо" за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів.

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