Морозюк оцінив перспективи "Динамо" в Лізі чемпіонів

Колишній капітан київського "Динамо" Микола Морозюк розповів, чого очікує від виступів команди в Лізі чемпіонів.

В інтерв'ю виданню Sport.ua він зазначив, що вихід в основну сітку вже є досягненням для клубу, який зробив великий крок вперед. Футболіст вважає, що "Динамо" гідно виступить у матчах з топовими суперниками.

"Для мене найважливіше, що вони потрапили в Лігу чемпіонів. І зараз я можу з упевненістю сказати, що за команду соромно не буде. Згадалися, звичайно, матчі з "Челсі", коли я червонів після цих ігор. Але зараз "Динамо" зробило величезний крок. Думаю, що навіть в іграх із топовими суперниками за "Динамо" соромно не буде. Це буде величезний досвід для молодих пацанів, це будуть нереальні емоції і досвід для них", – заявив Морозюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки заробило "Динамо" за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів.