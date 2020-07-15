Мораес встановив рекорд в УПЛ

Футболіст "Шахтаря" Жуніор Мораес, забивши на 90-й хвилині "Колосу" в матчі 31-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі, встановив особистий рекорд за кількістю голів за сезон.

Для українського бразильця цей м'яч став 20-м у розіграші УПЛ 2019/2020.

У сезоні 2013/2014 Мораес, виступаючи за донецький "Металург", забив 19 голів. Цей же показник він повторив у минулому сезоні у футболці "Шахтаря".

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч "Шахтар" – "Колос" на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 2:0. Крім Мораеса, на 49-й хвилині відзначився Сіпріано.

Раніше Мораес заявив, що не отримав жодних грошей за зміну громадянства з бразильського на українське.